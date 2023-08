Dalla Liguria alla Sicilia in bicicletta: l'impresa per aiutare il Gaslini

Da Albenga a Villalba (Sicilia) in bicicletta per raccogliere fondi per il Gaslini. Questa l'impresa con un risvolto benefico lanciata da Giuseppe Di Maria e Massimiliano Oliva dell'associazione Rievocatori Ingauni. Una pedalata di 1.700 chilometri per aiutare il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale pediatrico genovese.

I due ciclisti sono partiti alle 6:12 di venerdì 11 agosto 2023 da piazza de André ad Albenga e pedaleranno per circa 36 ore. La prima tappa sarà Roma. L'arrivo è previsto per l'ora di pranzo del giorno successivo, i due hanno preso ferie per compiere l'impresa benefica.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha commentato: "Sono ammirevoli, invito tutti a dare un contributo per un'impresa così nobile. Un messaggio molto bello è che faranno questo viaggio con un bagaglio piccolissimo, il ritorno all'essenza del viaggio, tanto di quello che spesso ci portiamo dietro è superfluo. Avere poco e dare molto".

L'associazione Rievocatori Ingauni ha spiegato come aiutare: "Ringraziamo ancora tutti coloro che decideranno di donare attraverso il conto corrente IT89I0853049250000000005585 Associazione Rievocatori Ingauni causale 'Una pedalata per il Gaslini' o tramite Paypal a questo link".