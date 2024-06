Inaugurata nuova area fitness all'aperto in Albaro

Nella mattina di venerdì 28 giugno è stata inaugurata la nuova area fitness outdoor realizzata in via Liri in Albaro. L'area, ubicata alla confluenza tra via Liri e via Curti, è stata così risistemata, recintata e dotata di un accesso per disabili; al suo interno sono stati collocati alcuni attrezzi ginnici, che saranno a disposizione degli abitanti del quartiere.

Al taglio del nastro erano presenti l'assessore comunale allo Sport, Alessandra Bianchi, il presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, il consigliere municipale, Stefano Falqui, e Roberta Ponticelli, responsabile Marketing e Comunicazione di Prodotto di Iren Mercato. Presenti all'inaugurazione anche i bambini dei centri estivi della zona.

"Uno degli obiettivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è avvicinare sempre più cittadini al movimento e alle attività sportive, consapevoli dei benefici per la loro salute - ha affermato l'assessore allo Sport Bianchi -. Per questo la riqualificazione impiantistica è stata una delle nostre priorità. Dopo aver inaugurato sabato 15 giugno le attrazioni ludico-sportive del nuovo Parco di Valletta Cambiaso, oggi, ancora a seguito della condivisione di un importante progetto con Iren, restituiamo alla città una nuova superficie completamente 'rivitalizzata'. Lo facciamo alla presenza anche di tantissimi bambini e bambine, segnale dell'impatto positivo, che può avere l'apertura di nuovi spazi dedicati allo sport sulla crescita delle nuove generazioni".

"La zona di via Liri era un angolo di Albaro con alcune problematiche abbiamo pertanto voluto una riqualifica e deciso di inserire due attrezzi ginnici affinché la zona venisse rivitalizzata - ha aggiunto la presidente del Municipio Palmieri -. Tali attrezzi sono stati installati dal Municipio e regalati da Iren, la quale sta sostenendo molte attività all'interno del municipio Medio Levante. Abbiamo già un'area in viale Nazario Sauro attrezzata e speriamo di proporre altre zone del nostro quartiere".