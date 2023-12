Aids, Bassetti: "Usate il preservativo e fate il test Hiv una volta l'anno"

Test dell'Hiv e utilizzo del preservativo: questi i due principali strumenti per prevenire l'Aids secondo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, in occasione del World Aids Day.

Il medico genovese ha dispensato così, sui social, i suoi consigli: "Fare il test dell'Hiv almeno una volta all'anno e utilizzare il preservativo nei rapporti sessuali con partner occasionali".

Oggi è la Giornata mondiale per lotta all'Aids e i numeri dei nuovi casi, secondo i dati in possesso di Bassetti, vedono un incremento dell'incidenza negli ultimi anni con diagnosi purtroppo tardive, quando già in presenza di sintomi di malattia: "La principale via di trasmissione è quella sessuale e la maggioranza delle diagnosi avviene per la presenza di sintomi".

Da qui l'appello alla prevenzione e all'identificazione precoce del contagio, unica via per un trattamento tempestivo. "Grazie al progresso della medicina - ricorda Bassetti - oggi di Hiv/Aids non si muore più, purché si facciano le terapie efficaci".