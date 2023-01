"Non ti affitto la casa perché sei un nero", la denuncia di un cuoco immigrato

Quel viso noto e gentile agli occhi di centinaia di clienti diventa sconosciuto e pauroso per un pugno di agenti immobiliari, soltanto perché nero. I titolari di Emmanuel si sono rivolti a diverse agenzie per cercargli un appartamento dato che il cuoco lavora da J'aime les Crêpes in stradone Sant'Agostino da ormai cinque anni e ha un contratto a tempo indeterminato, eppure le referenze non bastano.

"Sono ormai un po’ di giorni che stiamo cercando di trovare un piccolo monolocale, a Genova in zona centro, per il nostro Emmanuel - scrivono i titolari sulla pagina Facebook del locale - Devo purtroppo constatare, forse sono troppo inconsapevole di ciò che mi circonda, che un diverso colore della pelle è per molti sgradito. Ci siamo sentiti dire "eh ma è nero", "eh ma ci sono molte donne nel palazzo", manco fosse uno stupratore seriale. Siamo completamente increduli a tutto ciò".

Centinaia i commenti di solidarietà sotto al post che continua: "Manu è un ragazzo straordinario che collabora con noi da ormai cinque anni, possiede regolari documenti, busta paga con contratto indeterminato ma soprattutto si sente parte del nostro quartiere e della nostra città".

"Scusate lo sfogo ma siamo veramente inorriditi dalle ultime telefonate che abbiamo fatto - concludono gli esercenti - È un post di denuncia e speriamo di trovare qualcuno che abbia un monolocale e senza pregiudizi".