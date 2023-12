Turismo, a Genova aumentano del 20% gli affitti brevi sotto Natale

Genova sempre più interessante come meta per vacanze brevi anche sotto Natale. I turisti che affittano una casa o un appartamento per pochi giorni a dicembre sono infatti aumentati del 20% rispetto all'anno scorso: a segnalarlo è la piattaforma di locazioni brevi Wonderful Italy.

Prima in classifica è Bologna che diventa così "la città preferita per una breve vacanza". Con una crescita del 100%, gli ospiti della città delle Due torri sono raddoppiati rispetto a dicembre 2022, passando da 13.000 a 26.000. Seguono poi Palermo (+40%), Torino (+35%), Napoli (+30%) e Genova (+20%).

Secondo le rilevazioni del ministero del Turismo, cita ancora Wonderful Italy, l'Italia è il Paese mediterraneo "con il tasso di saturazione delle strutture ricettive più alto" nel mese di dicembre, battendo Grecia, Francia e Spagna, con una media del 20% che diventa del 24,3% nel giorno di Natale. Le regioni del nord-est (23%) e del centro Italia (21%) sono le destinazioni più richieste e prenotate attraverso le piattaforme online. In questo quadro, cresce del 30% anche la richiesta di affitti brevi per le vacanze di Natale. A dicembre, infatti, sono quasi 10.000 gli ospiti che hanno già prenotato una casa, in forte aumento rispetto allo scorso anno.

"In parte questo incremento è giustificato dall'aumento del numero di case gestite nell'arco di questi 12 mesi - spiega Michele Ridolfo, Ceo e co-founder di Wonderful Italy - ma resta comunque una crescita di circa il 30% rispetto allo scorso anno, imputabile proprio alla crescente preferenza da parte dei turisti verso questo tipo di sistemazione". Nel Sud Italia, gli incrementi maggiori si registrano in Puglia con il 60% di ospiti in più nel 2023 rispetto al dicembre 2022. Segue poi la Sicilia

Risultati che dimostrano che la destagionalizzazione è ormai una realtà: "È un fattore positivo per le comunità locali - conclude Ridolfo - perché mantiene attivo tutto l'anno l'indotto turistico ed evita che il territorio subisca flussi turistici solo nel periodo estivo".