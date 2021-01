L'aeroporto di Genova e il Louvre di Parigi sono le prime due foto della Terra dai satelliti Cosmo SkyMed

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e il museo del Louvre di Parigi: due realtà distanti mille miglia (in tutti i sensi) unite da un satellite.

È con le due immagini del Colombo e del Louvre, infatti, che ha debuttato la seconda generazione di satelliti del programma italiano Cosmo SkyMed, nato dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Ministero della Difesa.

Le immagini ad altissima qualità, acquisite con tecnologia radar, verrano impiegate sia per uso sia civile sia militare, e un ruolo fondamentale nella missione, in orbita ormai da 10 anni, lo gioca il Gruppo Leonardo, altra eccellenza italiana e genovese. Thales Alenia Space è responsabile della realizzazione dei quattro satelliti radar e del sistema End to End, mentre Telespazio è responsabile del Segmento di Terra, della logistica e delle operazioni. Leonardo contribuisce al programma anche fornendo i sensori di assetto stellare per l’orientamento del satellite, i pannelli fotovoltaici e le unità elettroniche per la gestione della potenza elettrica.

Accanto all’iconica piramide del Louvre, dunque, campeggia una vista dell’aeroporto di Genova dall’alto, incastonato tra mare e monti: «Il nuovo satellite aiuterà a garantire una maggiore sicurezza nel settore della sorveglianza dei territori e nella prevenzione e analisi di eventi calamitosi - ha detto il sindaco Marco Bucci - anche dallo spazio Genova è bellissima».