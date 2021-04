Aeroporto Colombo, non scende il carrello dell'aereo: attimi di tensione all'atterraggio

Un P180 ha avuto qualche difficoltà ad atterrare in pista a causa della foratura di una gomma. Nessuno è rimasto ferito e la situazione è stata risolta nel giro di poco tempo

Attimi di tensione nel pomeriggio di martedì all’aeroporto Cristoforo Colombo per alcune difficoltà di atterraggio di un P180.

A far scattare il protocollo previsto in questi casi è stata la foratura di una gomma che ha bloccato la discesa del carrello. L’aereo è rimasto dunque inclinato sulla pista, e sul posto sono arrivati come da procedura i vigili del fuoco e il 118.

Nessuno è rimasto ferito, l’aereo è regolarmente atterrato ed è stato poi rimosso dalla pista.