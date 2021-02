Cagnetta cade in acqua alla Marina di Sestri, salvata dalla Polizia di Frontiera sulla pista dell’aeroporto

Brutta avventura finita bene per una cagnetta che lunedì mattina è caduta in acqua alla Marina di Sestri e ha nuotato sino all’aeroporto Colombo, superando ostacoli degni di un marine e finendo tra le braccia - stanche ma felici - dei poliziotti della Polaria e della securuty dello scalo genovese.

Luna, questo il nome della cagnetta, lunedì mattina era sullo yacht del padrone, ormeggiato per lavori. Come abbia fatto a cadere non si sa, ma di certo c’è che ha nuotato per un lungo tratto di mare tra la diga foranea e la pista.

A quel punto è riuscita a raggiungere e poi passare indenne tra i rotoli taglienti di filo spinato messo a protezione sul limite della zona di atterraggio, sotto gli occhi increduli dei poliziotti che stavano arrivando sul posto, avendola avvisata sui monitor di sicurezza mentre giungeva a nuoto.

L’inseguimento di Luna ha tenuto impegnati gli agenti della Polizia di Frontiera per una ventina di minuti, ma alla fine è stata recuperata (senza ripercussioni sugli arrivi e partenze degli aerei, peraltro diradati in questo periodo causa covid). Stanca ma indenne, Luna è stata riconsegnata al padrone, convinto di averla persa in mare.