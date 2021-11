Nasce Acec regional network Liguria: anche sale cinematografiche genovesi 'parlano' europeo

L'Europa proiettata nelle sale genovesi: nasce Acec regional network Liguria, la prima rete di sale della comunità della Liguria in Europa Cinemas, l’iniziativa che promuove il cinema di qualità per il pubblico giovane nei Paesi dell’Unione Europea. In network sarà inaugurato in occasione della Giornata Europea del Cinema d’Essai 2021 di domani, domenica 14 novembre,

Le sale che aderiscono alla rete sono il Cinema Italia di Sarzana, il Club Amici del Cinema, il Nickelodeon e il San Siro di Genova e il Controluce della Spezia.

Per inaugurare il network, le cinque sale programmeranno un film europeo: il Cinema Italia e il San Siro 'Sotto le stelle di Parigi' di Claus Drexel, il Club Amici del Cinema 'Europa' di Haider Rashid, il Nickelodeon 'Stop-Zemilia' di Kateryna Gornostai (titolo di pre-apertura del Festival Nuovo Cinema Europa, che si svolgerà a dicembre nel capoluogo ligure) e il 'Controluce 3/19' di Silvio Soldini.

Nata nel 1992 grazie al sostegno finanziario del Programma Media, Europa Cinemas è la prima rete di cinema con programmazione prevalentemente europea. I suoi obiettivi principali sono fornire supporto alle sale cinematografiche che si impegnano a dedicare una parte significativa delle loro proiezioni a film europei non nazionali e ad avviare azioni di animazione e promozione rivolte a un pubblico giovane.

Le Sale della Comunità che fanno parte di Acec regional network Liguria si caratterizzano per una programmazione ricca e di qualità, attenta alle esigenze del suo pubblico e a selezionare i migliori titoli in distribuzione, legandoli spesso a incontri e dibattiti vari.

Attivo dal 1976 nel quartiere periferico di Sampierdarena, il Club Amici del Cinema rappresenta uno dei principali centri di cultura cinematografica di Genova. Il cinema propone, oltre alle

proiezioni di film d'essai e alle prime visioni di particolare valore, i classici della storia del cinema, omaggi e rassegne dedicati a registi, a generi e a cinematografie sconosciute, eventi in collaborazione con festival, associazioni ed enti culturali.

Situato nel cuore di Genova, il Nickelodeon si caratterizza da trent’anni per l’attenzione che viene rivolta alle persone che frequentano la propria sala e per la ricerca di combinare le richieste del

pubblico con un programma di proiezioni ed eventi di particolare interesse culturale, alternando film popolari a titoli d’essai e meno visti.

Il San Siro è uno dei pochi presidi cinematografici della zona levante del capoluogo ligure ed è un cinema molto amato dal suo quartiere, Nervi. La sala alterna prime visioni e film di proseguimento, e organizza inoltre una delle più suggestive arene estive della città.