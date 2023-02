Incrementano le capacità logistiche della guardia costiera in Liguria

Siglato un accordo tra la Direzione marittima della Liguria e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria.

Si realizzeranno più interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati ad ottimizzare l’organizzazione logistica degli immobili di pertinenza della Direzione Marittima a livello regionale.

L'accordo, che permetterà di assicurare le risorse necessarie per gli interventi sugli immobili, per un importo stimato di circa € 1.200.000, consentirà di consolidare e potenziare la capacità logistica della Guardia Costiera in Liguria e quindi assicurare un più efficace e capillare esecuzione delle attività istituzionali, ripristinando anche gli ingenti danni subiti da alcune strutture a seguito della drammatica mareggiata del 2018.