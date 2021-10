Vallate: accordo tra i comuni di Genova e Sant’Olcese per la valorizzazione dei forti

È stato approvato dalla giunta comunale - su proposta degli assessori alle Manutenzioni Pietro Piciocchi e Sviluppo delle vallate Paola Bordilli - l’accordo di programma tra Comune di Genova e Comune di Sant’Olcese, sottoscritto lo scorso 30 settembre, nell’ambito della progettazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio montano del genovesato, in particolare delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le diverse vallate.

In particolare l’accordo riguarda il colle Diamante con Forte Diamante e il valico di Trensasco che insiste anche sul territorio comunale di Sant’Olcese.

«L’accordo sottoscritto – spiega l’assessore Piciocchi – si inserisce nel programma di valorizzazione dei forti e dei collegamenti con la realizzazione di una strada bianca che consentirà la fruizione a escursionisti, a piedi e in bicicletta, per raggiungere le antiche fortificazioni di cintura alla città di Genova. Il progetto, la cui realizzazione sarà finanziata dal Pnrr, riguarda i collegamenti tra i bacini del Polcevera e Bisagno, con un percorso che collegherà, in questo caso, piazza Manin e quindi il centro di Genova, con Trensasco».

«L’intesa – spiega l’assessore Bordilli – si inserisce negli accordi già sottoscritti con Cai, Fie, associazioni attive sul territorio e professionisti per rendere sempre più accessibili e fruibili il patrimonio fortilizio e i percorsi delle nostre vallate. Parallelamente alla manutenzione, alla messa in sicurezza e all’installazione dell’apposita cartellonistica saranno allestite che aree attrezzate per la sosta degli escursionisti, punti ristoro che possono diventare anche potenziali poli di valorizzazione dell’artigianato e dell’enogastronomia che punti sui prodotti di eccellenza locale, facendo delle nostre valli un nuovo volano di sviluppo imprenditoriale».