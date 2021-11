Emergenza Afghanistan: il Comune di Genova disponibile ad accogliere i rifugiati

Genova chiederà al Viminale di incrementare di 50 unità i posti delle rete di accoglienza per accogliere i cittadini afghani. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 12 ottobre un avviso per chiedere agli enti locali titolari di progetti Sai di categoria ordinaria la disponibilità ad avviare una procedura di ampliamento dei posti destinati a nuclei familiari anche numerosi.

Il Comune di Genova ha deciso di aderire chiedendo un aumento di cinquanta posti nel sistema di accoglienza e integrazione, per far fronte all’emergenza umanitaria che ancora è in corso nel paese mediorientale.

Il precipitoso e difficile ritiro dei contingenti internazionali e il conseguente ritorno al potere delle milizie talebane ha riportato il Paese in una situazione molto difficile, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e civili.

Il consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni ha dichiarato:

“Il comune di Genova aderisce alla rete nazionale per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale e dal 2003 fa parte del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, quella che una volta si chiamava Sprar e oggi invece si chiama Sistema Accoglienza Integrazione”.

Baroni, ha aggiunto poi: