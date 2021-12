Albero di Natale, accensione anticipata causa maltempo

L'accensione dell'albero di Natale di piazza De Ferrari, inizialmente prevista per l'8 dicembre, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, è stata anticipata a questa sera alle ore 19. Ad accendere l'albero e le luci della piazza saranno il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel frattempo ieri sono state accese le luminarie in via Garibaldi e via San Lorenzo e oggi tocca a piazza Corvetto. Non solo il centro, ma anche quest'anno, ancora di più, l'incanto del Natale avvolgerà l'intero territorio cittadino con installazioni e luminarie ad addobbare le delegazioni genovesi.

"Ringrazio gli sponsor per il prezioso contributo fornito nel rendere ancora più speciale l'atmosfera natalizia della nostra città - commenta Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, grandi eventi e centro storico -. Come amministrazione comunale quest'anno abbiamo deciso di illuminare anche la centralissima piazza Corvetto e, da questo weekend, illumineremo con varie illuminazioni a terra tante piazze e vie delle delegazioni cittadine".