Abbonamento parcheggi Blu Area agevolato per gli infermieri genovesi

Anche gli infermieri avranno diritto a un abbonamento agevolato per i parcheggi a pagamento nella Blu Area.

La richiesta, accolta dal consigliere regionale Stefano Balleari, durante un incontro con l'ordine dei professionisti genovesi, è stata portata sul tavolo di Genova Parcheggi che ha dato il parere favorevole in accordo con l'assessore comunale Campora.

Dopo medici e dentisti ora anche gli infermieri, spesso impegnati nelle visite a domicilio, non dovranno più pagare la sosta a tariffa piena. "Gli infermieri genovesi non avevano diritto ad alcuna forma agevolata per il parcheggio così con Genova Parcheggi abbiamo trovato una chiave di soluzione", spiega a GenovaToday il consigliere Balleari. "Ritengo che determinate categorie alle quali in questo ultimo periodo ci siamo rivolti vadano non solo ringraziate per il loro operato ma anche aiutarle con delle agevolazioni che possiamo dare".

La sottoscrizione dell'abbonamento può essere richiesta e sottoscritta nella sede della società Genova Parcheggi in Viale Brigate Partigiane.