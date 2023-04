Abbandonano due gatti dentro al recinto del canile e se ne vanno senza avvertire

Hanno chiuso due gatti in un trasportino e poi, senza avvisare, li hanno semplicemente abbandonati dentro il cancello del canile di Monte Contessa. Ad accorgersi della presenza di questi due nuovi arrivati, i volontari: "Ringraziamo le premurose e amorevoli persone che hanno abbandonato dentro al cancello del canile questi due gatti, senza dire niente a nessuno" commentano ironicamente i volontari su Facebook.

"Non vi preoccupate piccoli - continuano i membri dell'associazione Una che gestisce il canile - adesso siete al sicuro e appena possibile cercheremo per voi una famiglia degna di tale nome, che saprà darvi l'affetto e il rispetto che meritate. Non troviamo parole educate per commentare questo gesto".

A pochi minuti dalla pubblicazione del post, decine di commenti indignati: "Ma li hanno lanciati?!", "La cattiveria umana non ha limiti", "Poveri piccoli", "Spero solo che loro trovino una famiglia che li ami come meritano e non come chi li ha trattati come immondizia".