Maxi cantiere in A7, il Comune schiera 36 pattuglie della Locale

Pattuglie di polizia Locale potenziate, presidi stradali ad hoc e monitoraggio costante dalla sala operativa: è il piano del Comune di Genova per affrontare i 40 giorni di lavori nella galleria Monte Galletto , sulla A7 in prossimità dello svicolo con la A10, cantiere che da lunedì mattina comporterà una serie di modifiche al traffico autostradale che ricadranno inevitabilmente sulla viabilità.

La Polizia Locale ha predisposto un piano di intervento mettendo in campo 36 pattuglie sui due turni tra le 7 e le 20: alle 12 pattuglie per ogni turno si affiancheranno in supporto altre sei pattuglie per ogni turno, arrivando a coprire la giornata con 36.

Il presidio stradale delle pattuglie aggiuntive sarà assicurato in prossimità di alcuni tratti e incroci ritenuti a rischio tilt:

Ponte elicoidale

Varco Etiopia

Via Milano/via Pietro Chiesa

Cantore/Novotel

Rotatoria San Giovanni d’Acri

Rotatoria Tenco

Tea Benedetti/Ponte Romero

Rotatoria Trenta Giugno/via Ferri/via San Donà di Piave

Via N. S. della Guardia/Ponte Divisione Alpina Cuneense

Rotatoria Casello Genova Bolzaneto

Per chi entra alla barriera di Genova Ovest per raggiungere Milano, l'itinerario consigliato è percorrere la A10 e poi la A26. In alternativa il consiglio è di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere il casello di Genova Bolzaneto.

Gli automobilisti in transito sulla A7 in direzione sud A12 per Livorno dovranno uscire e rientrare a Genova Ovest per poi riprendere la A7 direzione nord e collegarsi con la A12.

«La situazione - fa sapere il Comune - verrà attentamente monitorata dal comando e qualora dovessero verificarsi criticità i distretti e i reparti sono pronti ad intervenire».

Lavori su A7, gli itinerari suggeriti da Autostrade

- Per chi proviene dalla A12 ed è diretto in A7, in direzione Milano, verrà predisposta una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta lungo la A7 sud, con rientro nella carreggiata nord prima di Genova Bolzaneto. Chi percorre la A7 sud, diretto verso la A12 in direzione Livorno, dovrà uscire alla barriera di Genova Ovest, da cui rientrare in A7 per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

- A chi da Genova intende percorrere la A7 in direzione Milano, si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 verso Milano. In alternativa sarà possibile entrare a Genova Ovest, seguire per la A10 Genova - Savona, prendere la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce e raggiungere la A7 seguendo le indicazioni per Milano.

Ai mezzi pesanti in uscita dal porto di Genova e diretti verso Milano, in accordo con gli Enti territoriali e per ridurre la probabilità di congestioni lungo la viabilità ordinaria, sono stati individuati specifici percorsi, indicati sul posto tramite apposita segnaletica. A seconda del varco di provenienza, i percorsi consentiranno l'ingresso alle stazioni di Genova Ovest o Genova Aeroporto - da cui proseguire lungo il percorso A10/A26/A7 - oppure di Bolzaneto da cui entrare in A7.