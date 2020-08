Autostrade, chiude galleria sulla A7: settimana (e weekend) da bollino nero

Non è stato quello appena trascorso il weekend da bollino nero in Liguria per quanto riguarda il traffico. Se, infatti, Autostrade per l’Italia aveva individuato nell’8 agosto la giornata più complessa a livello nazionale per quanto riguarda code e rallentamenti, nella nostra regione si guarda con più timore a questa settimana, in particolare al prossimo weekend, quello di Ferragosto, in cui sarà chiusa la galleria Monte Galletto, sulla A7.

La galleria resta chiusa in direzione nord per 15 giorni, dall’11 al 25 agosto, una decisione presa in prefettura dopo che Aspi ha fatto presente la natura urgente dei lavori di manutenzione necessari dentro il tunnel. Il che significa che la viabilità tra lo svincolo con la A12 e il casello di Bolzaneto sarà rivoluzionata.

L’intervento di manutenzione è stato appositamente pianificato tra l’11 e il 25 agosto sulla base dei flussi di traffico, che in questo periodo dovrebbero essere meno intensi e sopratutto fare a meno dei mezzi pesanti. Il weekend di Ferragosto e quello del 22 e del 23, però, spaventano per i rientri dalle ferie. Chi percorre la A7 da Milano può infatti procedere su una corsia di marcia, sia con destinazione Genova Ovest sia diretto verso la A10 in direzione Savona, ma i veicoli che provengono da Livorno - e dunque dalla riviera - e sono diretti a Milano dovranno percorrere l’allacciamento A7 Sud/A12 Est procedendo in scambio di carreggiata, con la possibilità di uscire a Genova Bolzaneto.

I veicoli che da Genova o dalla A10 saranno diretti alla riviera di Levante potranno invece procedere regolarmente, così come chi proviene dalla A12 Genova - Sestri Levante ed è diretto a Genova o a Savona. Chi, invece, dalla A7 è diretto verso la riviera di levante, dovrà uscire alla stazione di Genova Ovest dove si potrà riprendere l’autostrada A7 in direzione nord, procedendo poi verso la A12.

Come “premio di consolazione”, Autostrade ha rimosso quasi tutti gli ultimi cantieri ancora presenti sul nodo ligure, mentre entro lunedì dovrebbero venire rimossi gli ultimi due cantieri attivi nelle gallerie dell’Anchetta e Maddalena sulla A12, cantieri che sabato hanno causato qualcosa come 9 km di coda e costretto il personale di Autostrade a consegnare agli automobilisti bottigliette d’acqua.

Già lunedì mattina sul tratto compreso tra Rapallo e Chiavari si erano formati due km di coda. Coda anche tra i caselli di Nervi e di Est, sempre per lavori, e sulla A7 all’altezza del bivio con la A10.