A12, riaperta ai mezzi pesanti la carreggiata a monte del viadotto Valle Ragone

Dalla mezzanotte il transito dei mezzi pesanti è ripreso in entrambe le direzioni con una sola corsia per senso di marcia. Domenica pomeriggio dovrebbe riaprire anche quella verso mare

Riaperto in anticipo (per ora a una sola corsia per senso di marcia) ai mezzi pesanti il viadotto Valle Ragone sulla A12.

Camion e tir hanno potuto nuovamente circolare nel tratto compreso tra Chiavari e Lavagna a partire dalla mezzanotte, e la circolazione resterà limitata alla carreggiata lato monte sino a domenica, quando il viadotto dovrebbe riaprire integralmente.

La riapertura integrale è prevista a oggi per il primo pomeriggio di domenica 16 maggio, con il completamento degli interventi sulla seconda carreggiata. Banco di prova sarà il traffico da rientro previsto proprio per domenica pomeriggio.

Autostrade intanto ha iniziato venerdì il piano di smantellamento dei cantieri non indispensabili sul nodo ligure, e a sabato mattina l’unica chiusura che spiccava era quella del casello di Isola del Cantone, in entrambe le direzioni (sino al 30 giugno).