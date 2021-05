Lavori urgenti sul viadotto Bisagno: deviazione in A12 e chiusura di via delle Gavette

L'intervento è necessario per sostituire alcune barriere di sicurezza new jersey dopo un incidente, e durerà sino a venerdì mattina. La strada sottostante, dove già si sono verificati episodi di caduta di materiale, verrà chiusa

Lavori sul viadotto Bisagno a partire dalle 20 di giovedì sera, con conseguente deviazione di carreggiata in direzione ponente e chiusura di via delle Gavette.

I lavori, spiega Autostrade, sono «urgenti», e sono stati stabiliti «a seguito di controlli eseguiti dal personale della Direzione di Tronco e rilevamento del danneggiamento di alcune barriere di sicurezza new jersey, con urto non segnalato».

L'intervento di sostitizione terminerà nella mattinata di venerdì, ma non è stato reso noto l'orario esatto: «Personale di Aspi darà supporto al Comune per la chiusura della sottostante via delle Gavette pianificata dalle 21 alle 5 - ha spiegato la società in una nota - per garantire la necessaria protezione dell’area durante le fasi di sostituzione degli elementi new jersey».