Viadotto chiuso sulla A12, scatta l'esenzione del pedaggio tra Chiavari e Sestri Levante

Stop al pedaggio autostradale tra Chiavari e Sestri Levante, sull'autostrada A12, dopo la chiusura del tratto ai mezzi pesanti per interventi sul viadotto Valle Ragone, chiuso martedì dopo un alert del Ministero delle Infrastrutture.

L'esenzione del pedaggio è scattata alle 11 di giovedì mattina, e rester in vigore fino al completamento degli interventi di adeguamento normativo sul viadotto. L'esenzione vale per chi viaggia in A12 per le seguenti percorrenze - origine/destinazione - e in entrambe le direzioni:



· Chiavari-Lavagna

· Chiavari-Sestri Levante

· Lavagna-Sestri Levante



Per quanto riguarda i mezzi pesanti, Autostrade ha ricordato che l’obbligo di uscita alle stazioni di Chiavari verso Livorno e di Sestri Levante verso Genova "implica automaticamente l’applicazione delle agevolazioni già previste sulla rete ligure per i percorsi che hanno origine o destinazione nell’ambito della rete ligure di competenza di Aspi".



La misura è stata adottatta in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile "per alleviare i disagi dovuti alla limitazione dei mezzi pesanti sul viadotto". Aspi ha quindi ricordato che il viadotto "è assolutamente sicuro", ma che la chiusura è stata disposta perché "introdotta nelle more dell’adeguamento della struttura, progettata e costruita negli anni 60, ai nuovi e più stringenti parametri contenuti nelle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, divenute operative lo scorso dicembre".



Autostrade prevede di riaprire il viadotto e il tratto ai mezzi pesanti entro domenica sera, quando decadrà dunque anche la misura di esenzione del pedaggio.