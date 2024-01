Otto nuove piante ai giardini Luzzati per il progetto "100 alberi"

Otto nuove piante hanno trovato casa tra i giardini Luzzati, il Belvedere Tonino Conte e piazza Rostagno, sommandosi alle 12 inaugurate a fine luglio scorso, nell'ambito del progetto "100 alberi".

Le specie scelte sono magnolia, acero, leccio, liquidambar, tamerice, pepe rosa e ficus microcarpa ginseng: attorno a ogni albero la falegnameria sociale di stradone Sant’Agostino ha realizzato imponenti fioriere di protezione e sostegno contro le folate di vento. L’iniziativa è stata organizzata dai giardini Luzzati-Spazio Comune, Cooperativa sociale Il Ce.Sto, Sestiere del Molo con il sostegno di Cdm Lab, Coop Liguria e Cral Amiu.

"Continua il nostro impegno nel progetto “100 alberi - dice Marco Montoli, presidente della Cooperativa Sociale Il Ce.Sto -. Gli alberi sono fondamentali nella lotta alla crisi climatica, specie nelle zone altamente cementificate che nella nostra città abbondano. Ci piacerebbe che ciò che facciamo fosse preso ad esempio: la speranza è che sempre più persone, enti e associazioni decidano di investire nella creazione di aree verdi. A breve verranno inoltre installati dei rilevatori della qualità dell’aria che, mano a mano che arrivano gli alberi, misureranno il cambiamento nell’assorbimento della Co2, testimoniando i benefici che solo un microclima con tante piante è in grado di garantire".

"Quando Montoli mi ha parlato del progetto 'foresta Luzzati' mi sono subito entusiasmato e attivato per trovare finanziatori che potessero aiutarci a concretizzarlo - spiega Matteo Fortuna (Cdm Lab) -. Questo è un progetto ambizioso, al contempo concreto e vitale per la nostra città, l’unico a mio avviso realmente e totalmente green. Ci daremo da fare per proseguire sulla strada intrapresa trovando anche altri finanziatori".

"Cral Amiu ha da sempre a cuore i temi dell’ambiente e della partecipazione - aggiunge Giuseppe Pernice, presidente del Circolo Ricreativo Dipendenti Amiu Genova -. Grazie all’impegno comune con una realtà attiva e stimolante come i Giardini Luzzati, il nostro circolo compie un’azione concreta e simbolica: piantiamo alberi per contribuire alla realizzazione di un progetto che vuole ispirare altre realtà locali".

"Collaboriamo da anni con la Cooperativa sociale Il Ce.Sto - chiude Tiziana Cattani, direttrice Soci e Consumatori di Coop Liguria - della quale siamo partner anche nel progetto 'L’emporio al centro', che propone attività a beneficio dei residenti del centro storico. Piantare alberi è un’azione virtuosa che noi stessi promuoviamo da anni: grazie al progetto nazionale 'Oasi urbane' ne abbiamo donati diversi a varie associazioni del territorio".