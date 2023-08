La storica macelleria che compie 70 anni: "Quattro generazioni accomunate dalla passione per questo mestiere"

Dai secchi d'acqua presa alle fontane al mondo dei social: in settant'anni ne è passata di storia sul bancone della macelleria Bisio di Sestri Ponente, al Mercato del Ferro, arrivata alla quarta generazione. Un mestiere che cambia nella forma, ma non nella sostanza come racconta Sonia Piccardo, 32 anni, che ha deciso di seguire questa strada quando aveva poco più di vent'anni per seguire i genitori e, prima di lei, i nonni e i bisnonni.

E dire che all'inizio non aveva neppure cominciato con la macelleria: "Quando ho finito gli studi - racconta - ho lavorato per circa un anno nel settore della cosmetica, in un negozio in centro. Poi mi sono appassionata guardando i miei genitori, in macelleria ci sono letteralmente cresciuta, dunque ho lasciato il mio lavoro precedente per venire al mercato a imparare il nostro mestiere".

La storia della macelleria nasce nello storico mercato Cortellazzo, in via Fabio Da Persico: "Qui sono nate due storie d'amore - racconta Sonia - la prima tra una ragazza di appena 16 anni, mia nonna Anna, e il nonno Lorenzo che allora aveva 28 anni. Lui era già un macellaio e lavorava con la madre proprietaria all'interno del mercato e lei faceva la parrucchiera, mi raccontava che andava a prendere l'acqua alla fontana per lavare i capelli dei clienti, con secchi più pesanti di lei. Lui, che lavorava vicino, la notò e fu amore a prima vista". Anna negli anni '60 lasciò il salone per andare a lavorare con il marito in quella che, di fatto, è diventata una delle macellerie storiche di Sestri Ponente.

La seconda storia d'amore è datata 1981, ed è nata tra Patrizia - figlia di Anna e Lorenzo - e Gianni, garzone assunto da un'altra macelleria: la vicenda si ripete, questa volta a parti invertite: i due si sposano, ed è lui a mollare tutto per entrare nell'attività della famiglia di lei.

Nel 1990, la nascita di Sonia che, dopo circa vent'anni, decide di affiancare i genitori. La macelleria nel corso del tempo si è dovuta trasferire e da dieci anni si trova al Mercato del Ferro: "Lasciare il mercato Cortellazzo non è stato facile, ogni piastrella, ogni muro e ogni colonna raccontava la storia della nostra famiglia, i sorrisi, i sudori e le soddisfazioni". Ma nello spazio nuovo, nonostante i sacrifici, arrivano altre sfide e opportunità, tra cui l'amicizia con alcuni imprenditori giapponesi che, anni fa, hanno deciso di creare in Giappone una struttura simile proprio al mercato di Sestri.

Sonia, che ha lasciato il mondo della cosmetica, è contenta della sua scelta e la rifarebbe: "Il segreto è la passione e la costanza per imparare questo mestiere, non basta essere semplicemente venditori di carne, bisogna impegnarsi ma poi arrivano le soddisfazioni. Penso che oggi forse abbiamo perso il legame con le attività manuali, oggi considerate poco qualificate: non è affatto vero, quando ci sono cura e competenza le soddisfazioni arrivano, non è mai un lavoro banale ed è creativo perché inventiamo diverse ricette e piatti pronti. E poi lavorare in una macelleria non significa rinunciare alla modernità: mi occupo anche della parte web dell'azienda, faccio tanti video, aggiorno i profili social, insomma il mondo è in continua evoluzione, non bisogna avere paura di lasciare la vecchia strada per la nuova, pur rimanendo nel solco della tradizione. E infatti siamo anche molto contenti per le novità che porteranno una 'succursale' del Bergese al Mercato del Ferro. Se mi guardo indietro vedo che la nostra famiglia ha lasciato una bella storia e tanti ricordi nella clientela, penso che mio nonno, che venerdì 4 agosto sarà mancato da 6 anni, sarebbe contento".