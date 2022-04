Celebrazioni 25 Aprile, Toti contestato in piazza Matteotti

Al via le celebrazioni per il 25 Aprile a Genova: la manifestazione si è aperta alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e al campo dei Caduti Partigiani per la messa.

Alle 10 raduno in piazza della Vittoria da dove è partito un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese per raggiungere, alle 10.30, il ponte Monumentale, per la deposizione delle corone al sacrario dei caduti partigiani. Qui la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Il corteo è arrivato in largo Pertini per deporre altre corone e infine ha raggiunto piazza Matteotti dove, alle 11.15, hanno parlato il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L'orazione commemorativa, infine, a cura di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Dalle 10 alle 19, il Museo del Risorgimento Istituto Mazziniano di via Lomellini 11 offrirà un’apertura straordinaria con ingresso libero e la possibilità di ammirare l’Atto di Resa delle truppe tedesche firmato a Genova il 25 aprile 1945 dal generale Gunther Meinhold a Villa Migone. Si è trattato dell’unico caso europeo in cui un corpo d’armata tedesco si sia arreso a formazioni partigiane. Verranno mostrati anche due bandiere e alcuni manifesti della Resistenza tutti appartenenti alla collezione del Museo.

Toti contestato: "Questa giornata ha permesso anche a voi di fischiare"

"Oggi è la festa di tutti i genovesi e di tutti gli italiani, sono i valori della nostra città, portiamoli avanti insieme per le future generazioni: libertà, uguaglianza, democrazia per tutti noi, viva Genova, viva la libertà, viva il 25 Aprile" ha detto il sindaco Marco Bucci in piazza Matteotti.

"Buon 25 Aprile - ha detto il presidente Giovanni Toti tra le contestazioni che hanno interrotto il suo comizio - siamo qui a festeggiare una giornata che ha permesso anche a voi di fischiare. Fatemi però dire che è bello ritrovarci qua dopo due anni, fatemi ringraziare coloro che lo hanno consentito, i medici, gli operatori sanitari che ci hanno consentito di tornare qua in piazza a festeggiate. Mi direte che era il loro lavoro, anche questo in certi momenti della storia non è scontato nè banale. Siamo qui a festeggiare la pace ma anche, come ricordato dal presidente Mattarella e dalla senatrice Segre, la pace di chi non ha chinato la testa, di chi ha combattuto e di chi è morto. Se siamo qui a festeggiare insieme lo dobbiamo a chi è sceso in piazza ascoltando le parole lette alla radio da Sandro Pertini che leggeva un comunitato del Cln che chiedeva ai cittadini di riscattare il proprio onore liberandosi con le proprie forze. Credo che questo sia lo spirito con cui dobbiamo affrontare oggi la nostra giornata. Chi oggi pensa di risolvere con qualche fischio una giornata così importante credo che non abbia capito fino in fondo. In questa piazza devono stare le idee di chi ha pensieri molto diversi, è quello che celebriamo oggi. Nella libertà di tutti e nella pace fatta di diritto, di eguaglianza e di coraggio vi auguro buon 25 Aprile viva Genova medaglia d'oro, viva la Repubblica, viva l'Italia".

Flick ha preso poi la parola: "Sono anche io cittadino di Genova anche se per adozione e voglio un gran bene a questa città, sono onorato di essere qui a celebrare il 25 aprile. Nel 2009 abbiamo ricordato la medaglia d'oro al valor civile data a Genova e provincia che completava la medaglia al valor militare conferita nell'agosto 1946. Nel 2019 abbiamo ricordato insieme le lettere dei condannati a morte in cui si comprendeva il sacrificio della vita per lasciare la libertà a chi li avrebbe seguiti. Oggi celebriamo perché nel 2019 ricordammo la tragedia del ponte Morandi. Ricordiamo adesso, con la conclusione della costruzione del ponte, un altro lavoro in corso e che va completato, le necressità di Genova e la capacità della città di farvi fronte. A me sembra che Genova debba affrontare due nuovi profili di resistenza: le conseguenze drammatiche della pandemia, le diseguaglianze che il covid ha aggravato, superate almeno in parte a Genova come nel Paese le difficoltà di questa lotta grazie anche al fatto che finalmente l'Europa sembra passata da una solidarietà solo di parole a una concreta nei fatti attraverso il piano di ricostruzione. L'altro profilo è l'aggressione all'Ucraina da parte della Russia senza soluzione di continuità con la pandemia, ha aperto un'altra crisi drammatica. È ricomparsa una guerra che avevamo dimenticato per 75 anni".

"Non si può inneggiare alla resistenza vietnamita - continua Flick, anche lui contestato diverse volte nel corso del comizio - e poi negare aiuto al popolo ucraino, non si può dire agli altri popoli come comportarsi e soprattutto io credo che nel nostro Paese abbiamo ancora una serie di situazioni in cui è facile protestare senza rischiare nulla della propria pelle. L'aggressione della Russa all'Ucraina è un primo fondamentale banco di prova, sono pronto a partecipare a una discussione su questo tema, non a quei talk show che in questo momento sembrano solo voler radunare consensi facili".

"Per fischiare le parole di Giovanni Maria Flick che richiamano l'Italia, Repubblica fondata sull'antifascismo servono solo dei fascisti. Una Nazione che basa la sua costituzione su antifascismo non può decidere chi ha diritto o meno di difendersi. E così pure l'intolleranza e lo squadrismo politico sono alla base delle contestazioni agli altri oratori, a partire dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal presidente della Regione Giovanni Toti. Fischiare e contestare per dire 'no' all'invio di armi ai resistenti ucraini è come fischiare e contestare i partigiani italiani del 1945. È come fischiare e contestare la guerra di Liberazione. Sì, una guerra, una guerra fatta con le armi e con l'aiuto di chi, per fortuna, non ragionava come chi oggi in piazza ha offeso il 25 aprile" scrive in una nota la Lista Toti per Bucci.

La polemica politica

Domenica intanto si è accesa una polemica con botta e risposta tra il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo e l'assessore Matteo Campora: "Non è ammissibile - ha detto Dello Strologo - che l’amministrazione comunale di una città medaglia d’oro della Resistenza possa balbettare di fronte al dovere di ricordare la stessa Resistenza di cui è stata protagonista. Rappresentare tutti i cittadini non significa rinunciare a portare avanti certi valori per non essere divisivi. Gli effetti di questo atteggiamento sono nocivi e nefasti per tutta la popolazione. Equivale a trasmettere l’idea che si possa vivere senza prendere una posizione e senza decidere da che parte stare. Essere “divisivi” tra fascisti e antifascisti è un dovere. Non ci possono essere esitazioni nello schierarsi dalla parte di chi ha lottato per la libertà e per la giustizia".

Campora ha risposto: "Queste polemiche in un momento in cui abbiamo la guerra in corso in Ucraina, testimonia scarsa sensibilità e voglia di polemica sterile. La favola che da una parte ci sono gli antifascisti e dall’altra i fascisti è vecchia, vuota e per loro non ha funzionato nemmeno cinque anni fa. Non so se esista nella storia recente sindaco che, come Marco Bucci, abbia partecipato così intensamente con la propria presenza e il proprio pensiero ad eventi legati al ricordo della resistenza e dei suoi protagonisti che hanno lottato per garantire la nostra libertà. Bucci farà come al solito: nessuna polemica e fatti. Con la sua presenza onorerà il 25 aprile come sempre accaduto, anche io come sempre sarò presente”.

Toti: "Chi dice no a fornire armi rinnega i partigiani morti"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato sulla questione delle armi all'Ucraina: sull'argomento si era già espresso un mese fa, dicendo che chi dice no all'invio delle armi dimentica la Resistenza. E su questo si era scontrato direttamente con l'Anpi.

"Ha ragione chi oggi - commenta Toti - chiede di essere netti tra fascismo e antifascismo. Peccato che chi lo sta chiedendo spesso stia dalla parte, o si accompagni, con chi il fascismo lo giustifica. Sto parlando di chi oggi sostiene l'equidistanza tra Russia e Ucraina, di chi sostiene che un Paese invaso e un invasore siano paragonabili così come un aggressore e un aggredito. Chi oggi crede che non si debba aiutare la resistenza ucraina per non causare spargimento di sangue, dovrebbe sostenere che nella Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato meglio non opporsi all'invasione dei nazisti, perché farlo avrebbe causato vittime e dolore. Chi oggi sostiene di non fornire armi ai resistenti ucraini, rinnega i partigiani morti imbracciando un mitra inglese o americano".

Massimo Bisca, presidente provinciale Anpi, aveva espresso giorni fa il suo parere: "Le bandiere della pace e quelle dell'Anpi parlano per tutti e per tutto. Il presidente si concentri semmai sull'evitare condiscendenze verso troppi nostalgici del ventennio. La Resistenza è una cosa seria".