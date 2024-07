10eLotto: a Sestri Levante vinti 20mila euro

La fortuna bacia ancora la provincia di Genova. Dopo il 5+1 al Superenalotto in una tabaccheria di Borgoratti, la cui storia del vincitore abbiamo raccontato in questo articolo, un'altra vincita, meno sostanziosa, ma sicuramente soddisfacente, è arrivata a Sestri Levante.

Lo scorso 9 luglio, un'estrazione del 10eLotto ha portato nelle tasche di un giocatore 20mila euro, vinti con un '9' nell'estrazione abbinata a quella del Lotto. Sempre al Lotto, lo scorso 17 maggio a Genova erano stati vinti 63mila euro.

Nel 2023, in una tabaccheria del Lagaccio, un fortunato vincitore aveva centrato il 6 al Superenalotto, portando a casa quattro milioni di euro.



Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.