Meteo: 2022 il secondo anno meno piovoso negli ultimi cinquanta a Genova

Il 2022 è stato il secondo anno meno piovoso negli ultimi cinquanta a Genova. È quanto emerge dal report Istat Temperature e precipitazioni: dati meteoclimatici nei capoluoghi, anni 1971-2022.

La media di precipitazioni totali è di 576 mm, in calo di 167 mm rispetto al trentennio 1981-2010. A Genova il calo è stato di 567,3 mm, tra le città con minori precipitazioni, dopo Milano (-585,5) e prima di Torino (-496,4).

"Per l`insieme dei 24 Capoluoghi di Regione e Città metropolitane la precipitazione totale del 2022 è in media circa 561 mm. Rispetto ai volumi medi del decennio 2006-2015, sono caduti quasi 232 mm di pioggia in meno: tutte le città esaminate (tranne Potenza) sono interessate da diminuzioni e in particolare Torino (-676,6 mm), Milano (-569,2 mm) e Genova (-531,2)", aggiunge l`istituto di statistica.