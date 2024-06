10eLotto, a Genova un '9' da 100mila euro

Genova baciata dalla fortuna grazie al 10eLotto. Nel capoluogo ligure, come riporta Agipronews, un genovese ha vinto 100mila euro in seguito a un '9' azzeccato in un'estrazione frequente, con una giocata di un solo euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 14,5 milioni di euro, per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno.

Le ultime vincite a Genova erano state il 17 maggio, 63mila euro grazie a un terno al Lotto, e poi un fortunato 5+1 da 322mila euro al SuperEnalotto lo scorso 20 aprile, una schedina giocata al Bar Tabacchi Evelyn in via Borgoratti.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp