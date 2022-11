10eLotto, vincita da 20mila euro a Genova

Il 10eLotto premia la Liguria: come riporta Agipronews, a Genova è stato centrato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Nell'estrazione di martedì 29 novembre non è arrivato il sognato jackpot milionario, ma sette fortunati giocatori si sono aggiudicati il '5' da oltre 43mila euro ciascuno: per questo motivo il montepremi in palio per la prossima sestina vincente del SuperEnalotto supererà i 317,2 milioni di euro.

I numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta martedì 29 novembre 2022.