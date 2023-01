10eLotto, vincita da 75mila euro a Genova

Il 10eLotto premia la Liguria: come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso del 12 gennaio arriva da Genova, dove è stato centrato un 7 Doppio Oro da 75mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 134 milioni da inizio anno. La dea bendata aveva baciato il capoluogo ligure anche in occasione della Lotteria Italia con due genovesi che si sono aggiudicati un premio di terza fascia da 20mila euro (Serie L, numero 239949 e Serie O, numero 436522).

Premi di terza categoria dello stesso valore erano arrivati anche per altri cinque liguri: i tagliandi vincenti sono stati venduta a Vezzano Ligure (Serie G numero 479411), La Spezia (C 209304), Albisola Superiore (E 125358), Savona (F 189630) e Sanremo (C 253458).