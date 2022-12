10eLotto, vincita da quasi 25mila euro a Genova

Il 10eLotto premia la Liguria: come riporta Agipronews, a Genova è stato centrato un 6 Oro da 24.750 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

Liguria fortunata anche al Lotto, con vincite complessive per oltre 130mila euro: si festeggia ad Alassio, in provincia di Savona, con 67.250 euro, mentre ad Ameglia, in provincia de La Spezia, sono stati vinti altri 50.596 euro. Infine a Sanremo, in provincia di Imperia, vanno altri 14mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo di euro da inizio anno.

10eLotto, estrazione 13 dicembre 2022: i numeri vincenti

Numeri 10eLotto: 9 10 14 17 28 35 36 37 42 43 45 52 66 71 72 73 77 84 89 90

Numero oro: 9

Doppio oro: 9 43

Lotto estrazione 13 dicembre 2022: i numeri vincenti