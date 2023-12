10eLotto, a Genova un 9 da 20mila euro

Liguria a segno con il 10eLotto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Genova è stato messo a segno un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi dall'inizio dell'anno.

10eLotto, l'estrazione di lunedì 11 dicembre 2023: i numeri vincenti

I numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta lunedì 11 dicembre 2023, insieme ai "numeri extra", "oro" e "doppio oro".