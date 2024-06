Concerto gratis in piazza della Vittoria: tutti gli artisti, ci sono anche Fedez e Angelina Mango

Grandi nomi della musica a Genova per il 105 Summer Festival 2024. Dal genovese Alfa alla vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, ma anche Negramaro, Coma_Cose, Fedez e molti altri nomi di spicco per il concerto organizzato in collaborazione con Regione Liguria e il Comune di Genova che si terrà in piazza della Vittoria venerdì 28 giugno, a partire dalle 20.30 (inizio animazione alle 19.30), a ingresso gratuito e condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Il concerto sarà preceduto da un dj set e trasmesso in diretta dal vivo su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.

Chi canterà al 105 Summer Festival 2024

Questo l’elenco completo degli artisti che parteciperanno al 105 Summer Festival 2024 a Genova: Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Enula, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.

Piana: "Estate fitta di eventi"

"Un concerto dedicato ai liguri e ai genovesi, per un’estate fitta di eventi in tutta la Liguria - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -. Oltre a questo, ci saranno le 4 Silent disco ad animare le serate di Arma di Taggia, Albissola Marina, Chiavari e Porto Venere, e tanti altri appuntamenti da Ponente a Levante, capaci di attrarre visitatori e turisti e potenziare un’offerta che, grazie a mare, spiagge, al record di Bandiere blu, alla ricchissima enogastronomia e alle proposte culturali, non potrà che risultare vincente".

Bucci: "Occasione unica, concerto gratis"

Per il sindaco di Genova Marco Bucci "sarà un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna della musica e del divertimento nella splendida cornice di piazza della Vittoria. Una grande festa per Genova. Invito tutti i genovesi a partecipare gratuitamente a questa grande serata che segna l'inizio di un'estate ricca di eventi per la nostra città". Aggiunge la consigliera delegata ai Grandi Eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri: "Sarà una serata indimenticabile, uno spettacolo straordinario in una Genova sempre più protagonista a livello nazionale grazie a concerti capaci di attirare in piazza decine di migliaia di persone". Conclude l'assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi: "Anche quest'anno, dopo il successo del 2023, il 105 Summer Festival farà tappa a Genova per una serata che si preannuncia essere davvero imperdibile e sono sicura che anche in questa occasione la nostra città risponderà con una grandissima partecipazione di pubblico. Il 2024 è un anno speciale per Genova al centro della scena nazionale ed internazionale non solo con i grandi appuntamenti sportivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ma anche con importanti eventi culturali e musicali".