La stazione di Sestri Levante compie 100 anni: il comitato avvia la raccolta fondi per le celebrazioni

Tre giorni di festeggiamenti, a Sestri Levante, per celebrare il centenario della stazione ferroviaria. L'evento è previsto per i prossimi venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio.

Per l'occasione è nato anche un comitati, presieduto da Vinicio Raso (che è anche presidente dell'associazione culturale "O Leûdo") e che in queste settimane sta dialogando con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenitalia, Rfi, Fondazione Treni Storici, Regione Liguria, Città Metropolitana, Comune di Sestri Levante e poi con numerosi comuni dell'entroterra che tradizionalmente mantengono uno storico legame con la stazione locale.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nella stazione di Sestri Levante sabato 27 luglio alle 10, alla presenza di autorità civili, militari e religiose nazionali e locali.

Prevista la benedizione del monumento e di una targa in memoria dei ferrovieri caduti sul lavoro, il disvelamento della ripristinata statua di "Nettuno", dio del Mare, donata nel secolo scorso dall'imprenditore biellese Riccardo Gualino e non solo. Il programma proposto dai soci di "O Leûdo" infatti prevede anche momenti conviviali come una serata dedicata a Bruno Lauzi, un'iniziativa musicale sulla storia del treno nella letteratura americana, una serata dedicata ai giovani e una al tango argentino, uno spettacolo per bambini, la pubblicazione di un libro sulla storia della stazione, visite guidate, esposizioni di un treno storico, mostre storiche, fotografiche, donazione di un defibrillatore a cura dei Lions di Sestri Levante e altri eventi.

Per realizzare tutto questo, il comitato per i Festeggiamenti per i 100 Anni della Stazione Ferroviaria di Sestri Levante sta promuovendo una raccolta fondi: chi vuole contribuire può farlo con un bonifico intestato a "Comitato 100 Anni Stazione di Sestri Levante" - Banca Crédit Agricole Italia - Codice Iban: IT14M0623032231000035638496.