Festa a Masone per i 100 anni di Caterina Pastorino

Lunedì la masonese Caterina Pastorino ha spento 100 candeline.

L’amministrazione comunale ha voluto festeggiare con lei, porgendole i migliori auguri per questo importante traguardo.

"Compiere cento anni significa avere vissuto i cambiamenti storici del nostro paese ed essere custodi della sua memoria" ha commentato il sindaco Omar Missarelli, che è andato a trovarla per farle gli auguri in veste ufficiale, in un post su Facebook.