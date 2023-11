Nuove velostazioni in arrivo a ponente vicino alla ferrovia: ecco dove

Nuove velostazioni in arrivo a ponente: queste strutture al coperto, che vengono costruite per ospitare le biciclette dei cittadini, verranno realizzate vicino alle stazioni ferroviarie per consentire alle persone di recarsi a prendere il treno in sella alla propria due ruote, lasciandola in sicurezza.

A Pra' la costruzione è già iniziata: "Si tratta di un locale dotato di griglie e dispositivi per lasciare le bici - spiega il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza -. Il progetto a ponente inizia da qui perché era l'unico luogo con disponibilità di un terreno comunale in piano e con tutti i requisiti per questa struttura".

Ma in previsione ci sono anche velostazioni in altri due quartieri: a Pegli l'idea è di utilizzare un piccolo edificio di Rfi, con il Municipio che ha chiesto alle Ferrovie di poterlo utilizzare.

In ultimo arriverà anche Voltri, ma qui bisognerà aspettare. Prima, infatti, dovrà essere costruita la nuova stazione, dunque non se ne parlerà prima del 2025-2026.