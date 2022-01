La croce verde di San Gottardo assume due autisti soccorritori

Aperto il bando d'assunzione per due autisti soccorritori nello staff della croce verde di San Gottardo.

La pubblica assistenza ricerca due figure per sei mesi a 38 ore settimanali ma con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Per rispondere alla domanda, tra i requisiti è necessario: avere minimo 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno 3 anni, avere il diploma di scuola media superiore e un attestato di qualifica di soccorritore rilasciato ente regionale di Emergenza.

Tutti gli altri dettagli si possono leggere nel bando completo. La scadenza per inoltrare le domande è fissata alla mezzanote di martedì 15 febbraio, via mail all'indirizzo bando@croceverdesangottardo.it oppure tramite consegna a mano nella sede di via Piacenza 63, in orario di segreteria: dalle 8 alle 7:30, dal lunedì al venerdì.

La croce verde San Gottardo è nata nel 2004 e grazie a un'ottantina di persone, tra dipendenti e volontari, si occupa di trasporto disabili per visite e dialisi e del soccorso sanitario del 118.