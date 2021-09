Zita on the road, il tour solidale della cagnolina e del suo padrone arriva a Genova

Zita on the road’, il viaggio solidale ‘a sei zampe e due ruote’ arriva a Genova: la tappa del tour in moto a favore dei cagnolini orfani dei loro padroni è fissata per mercoledì 6 ottobre alle 18 al bar Balilla di Sturla.

Zita e Cosimo sono una coppia di amici inseparabili: lui, umano, appassionato di viaggi in moto, lei è la sua cagnolina Zita, una splendida bassotta.

Insieme stanno attraversando l’Italia in moto, per un progetto di solidarietà: con destinazione Genova saranno ospi ti di T Loft B&B, con il contributo della Monge SpA e della Tana di Bluto per dare testimonianza della meravigliosa esperienza di un centauro con la propria cagnolina.

Tutto questo con un preciso scopo: “Ho iniziato a lavorare al progetto, un viaggio in moto che ci sta portando lungo tutta l’Italia, regione per regione – spiega Cosimo - con l’intento di creare una raccolta fondi per gli animali domestici rimasti orfani per via del decesso dei padroncini, causa Covid 19. Se ne parla poco, ma in quest’ultimo anno anche i nostri amici a quattro zampe,come noi, hanno sofferto la terribile pandemia”.

Si potrà incontrare la coppia mercoledì 6 ottobre dalle ore 18 al Bar Balilla in piazza Sturla 1: ci sarà un aperitivo con un pensiero per i cani offerti da Monge. Il costo dell’aperitivo sarà di 15 euro, di cui parte sarà consegnata a Cosimo per il suo progetto.