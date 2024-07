Tartaruga Caretta caretta salvata fuori dal porto e trasportata all'Acquario di Genova

Una nuova tartaruga Caretta caretta è stata recuperata mentre si trovava in mare in difficoltà ed è stata trasferita all’Acquario di Genova per gli accertamenti del caso.

È successo venerdì scorso: l'animale è stato individuato da un’imbarcazione di Drafinsub nei pressi di punta Vagno vicino all’accesso al porto, manifestava difficoltà a immergersi e rischiava di essere colpito dalle imbarcazioni.

In accordo con la capitaneria di porto la Caretta caretta è stata trasferita presso il centro di recupero per tartarughe dell’Acquario di Genova. Battezzata “Pangea”, è presumibilmente un esemplare femmina di 33 kg, lunga 65 cm circa e larga 62. È stata presa in carico dallo staff medico veterinario della struttura che ha sottoposto la trataruga ai controlli ed esami diagnostici del caso. Per ulteriori informazioni, è necessario attendere gli esiti degli esami del sangue e dei tamponi effettuati.

Al momento l’esemplare è stato inserito in una delle vasche curatoriali non visibili al pubblico dedicate all’attività di soccorso tartarughe. Lo staff dell’Acquario proseguirà nei prossimi giorni il monitoraggio del suo stato di salute.

Cosa fare se si incontra un animale in difficoltà in mare

Chiunque avvisti un esemplare in stato di difficoltà deve allertare immediatamente la guardia costiera – chiamando il numero 1530 – che interviene e, consultandosi con gli esperti dell’Acquario di Genova, valuta l’effettiva necessità di intervento e dà indicazioni in merito.

Per nessun motivo gli esemplari di tartaruga rinvenuti in mare possono essere catturati e issati a bordo di imbarcazioni private.

L’attività di pronto soccorso tartarughe è svolta in accordo con i carabinieri servizio Cites, che coordinano a livello nazionale l’applicazione della Convenzione di Washington che tutela questi animali, e in collaborazione con la guardia costiera, nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa vigente tra la Direzione marittima della Liguria e l'Acquario che ha l’obiettivo di definire e gestire i principi di intervento in caso di segnalazione, avvistamento o ritrovamento di esemplari di fauna marina feriti o in difficoltà, oltre che nel comune intento di rilanciare, in ogni favorevole occasione, un messaggio di massima sensibilità ambientale per stimolare l’utente del mare a un radicale cambiamento culturale proteso al massimo rispetto dell’ambiente marino.