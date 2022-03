Cinque cuccioli di cane buttati nella spazzatura: avevano ancora il cordone ombelicale

Solo una scatola tra i rifiuti: cinque cuccioli di cane appena nati sono stati buttati in un cassonetto della spazzatura in via Siffredi a Sestri Ponente e in pieno giorno.

È stato il benzinaio della via a sentire un pianto provenire dal bidone e a trovarli: i cagnolini avevano ancora il cordone ombelicale attaccato.

Quando sono stati recuperati dai militi della Croce Gialla erano già freddi, la speranza che nella clinica dove ora sono stati ricoverati i veterinari e le lampade riscaldanti riescano a compiere il miracolo.

Intorno alla zona dell'abbandono ci sono diverse telecamere che saranno visionate dalle forze dell'ordine nel tentativo di risalire all'autore del gesto che rischia una condanna penale. Soltanto ieri, martedì 29 marzo, altre tre cuccioli, questi di alcune settimane, sono stati recuperati dalla pubbica assistenza a Rivarolo. Sono già 22 dall'inizio dell'anno i cuccioli abbandonati a Genova.