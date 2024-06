VIDEO | Due grossi serpenti entrano in giardino, attimi di panico

Attimi di paura a Castelletto nei giorni scorsi a causa di due serpenti abbastanza grossi che sono riusciti a strisciare all'interno di un giardino privato. Si tratta di saettoni, serpenti non velenosi della famiglia dei colubridi che possono raggiungere una lunghezza anche fino a un metro e mezzo. Mentre uno è stato catturato, l'altro non è più stato individuato.

Sul posto, chiamato dai padroni di casa, la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. Anche se si tratta di serpenti non velenosi, chi abita al pianterreno ha comunque paura che entrino in casa (come già accaduto diverse volte): in questi casi diventa difficile prenderli perché si nascondono sotto i mobili.

Alla fine il serpente è stato catturato, riposto in un contenitore e poi liberato nei boschi.

I video della vicenda sono stati pubblicati da Termanini su Facebook: