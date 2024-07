Un altro serpente avvistato a Genova, l'intervento di Termanini

Ancora segnalazioni di serpenti in città, l'ultima in piazza Manin questa mattina, dove è stato visto un biacco, un serpente non velenoso che può raggiungere fino ai due metri di lunghezza. Sul posto è intervenuta la guardia zoofila Lorenzo Termanini, che però una volta arrivato non ha trovato la persona che lo ha contattato per segnalargli la presenza del serpente.

"Genova piazza Manin: Anche oggi ricevuta una telefonata per questo biacco vagante ma se nessuno attende per indicare il punto esatto risulta difficile trovarlo per portarlo in luogo sicuro", ha scritto Termanini su Facebook.

Il biacco di oggi non è il primo serpente avvistato a Genova quest'estate. Alcune settimane fa a Castelletto erano stati visti due grossi serpenti che avevano generato il panico tra gli abitanti di un giardino privato, in cui si erano intrufolati. In quel caso si trattava di saettoni, come il biacco un tipo di serpente non velenoso.