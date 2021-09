Lupo avvistato nel Bisagno: "Segue le tracce dei cinghiali"

Un giovane lupo è stato avvistato a San Gottardo nel greto del Bisagno mentre si muoveva, nel torrente in secca, in direzione monte. Le immagini, diffuse inizialmente dalla pagina Facebook "Il Mugugno genovese", sono state poi confermate dagli esperti. Il colore del suo mantello, le guance bianche e la coda corta sono stati tra gli elementi che hanno portato all'identificazione di un esemplare di lupo appenninico (Canis lupus italicus).

"Il lupo è tornato a Genova, lo sappiamo già da tempo, e la conseguenza è che va anche nel Bisagno perchè segue i cinghiali", spiega Paolo Rossi, 'il fotografo dei lupi'. "Gli ungulati purtroppo sono quasi allevati dall'uomo per via di persone che gli danno da mangiare".

Non si tratta però di una situazione allarmante per gli umani: "La situazione è assolutamente naturale - continua Rossi - tornano i selvatici, tornano le prede del lupo e ritorna anche il lupo. Accade perchè la montagna è abbandonata e anche i boschi dietro la città sono lasciati alla natura, le terre non sono coltivate e il lupo è un opportunista, uno dei più straordinari opportunisti del regno dei mammiferi e ne approfitta, perchè i selvatici vanno ad occupare quello che noi non sappiamo più gestire".