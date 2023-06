Pulcinella di mare avvistata al largo della Foce

Dall’Islanda alla Liguria: al largo della Foce, a Genova, è stata avvistata una pulcinella di mare. Ad annunciarlo su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, pubblicando una foto scattata da Marco Sesenna: "Un raro avvistamento, il nostro mare continua a sorprenderci".

La fratercula o pulcinella di mare è un uccello facente parte della famiglia delle Alche: popola i mari e le coste (limitatamente all'estate) dell'Atlantico settentrionale. La sua presenza è particolarmente importante sulle coste islandesi, ma è presente anche nelle coste norvegesi, bretoni, britanniche e dell'isola di Terranova, nonché sull'arcipelago delle Fær Øer.

Ma cosa ci fa una pulcinella di mare nella nostra regione? In realtà non è il primo avvistamento, per quanto poco comune: nel Mar Ligure si incontrano soprattutto giovani esemplari che vengono nel Mediterraneo a svernare, e si possono osservare in acqua mentre vanno alla ricerca di piccoli pesci e molluschi, immergendosi e nuotando.