Processionaria a Genova: le precauzioni da adottare, come fare con bambini e cani

Attenzione in città a causa della processionaria: è l'avviso diramato in queste ore sui canali social del Comune di Genova.

La processionaria del pino è una farfalla notturna presente su tutto il territorio nazionale ma questo animale urticante può essere pericoloso per l'uomo e soprattutto per i cani. Questo parassita attacca tutte le specie di pino e più raramente i cedri ed a causa della voracità delle larve può arrecare danni alle conifere ospiti. I bruchi della processionaria sono provvisti di peli urticanti che in caso di contatto provocano reazioni all’epidermide ed in soggetti sensibili possono scatenare gravi reazioni allergiche anche per inalazione. Le larve risultano pericolose anche per gli animali domestici.

Sulle piante colpite è possibile vedere i nidi invernali costituiti da grosse masse setose biancastre. Anche nei vecchi nidi vuoti sono presenti peli urticanti che mantengono la loro pericolosità. Le larve abbandonano ai primi tepori questi rifugi e scendono in processione verso il terreno dove compiranno il loro ciclo larvale.

Le precauzioni da adottare, secondo Aster e il comune:

In autunno/inverno evitare la sosta sotto piante infestate da processionaria, evitate il contatto con nidi e larve.

In primavera, o ai primi tepori, quando si possono osservare con particolare frequenza bruchi lungo i tronchi dei pini o sul terreno, evitare di avvicinarsi o di raccogliere e uccidere bruchi senza adeguati mezzi di protezione.

Cosa fare in caso di contatto con la processionaria

Esseri umani

In caso di contatto con la pelle occorre lavare abbondantemente con acqua e sapone, applicando una crema cortisonica. Capita però soprattutto ai bambini che, dopo essere entrati a contatto una processionaria, si tocchino gli occhi: occorre lavare subito sotto acqua corrente per dieci minuti. Se i disturbi permangono, rivolgersi a un medico o al pronto soccorso.

Cani

La processionaria come abbiamo scritto può essere molto pericolosa per i cani: il consiglio è quello di lavare subito lingua, naso e muso del cane con acqua, rivolgendosi subito dopo al veterinario.