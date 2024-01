A Genova il primo corso in Italia per affrontare la morte e il lutto nel mondo animale

Sempre più spesso si dice che gli animali di affezione sono veri e propri membri della famiglia. Così, il momento in cui uno di loro se ne va può diventare doloroso e complesso da gestire per i padroni o "pet mate". Con l'obiettivo di affrontare al meglio questo passaggio arriva a Genova il primo corso di formazione in Italia per affrontare il tema della morte e del lutto nel mondo animale.

Si tratta di un percorso formativo aperto a tutti, organizzato da Socrem per il 9 e 10 febbraio, e dedicato in particolare a medici veterinari, tecnici di interventi assistiti con gli animali, psicologi, educatori cinofili, guardie ecozoofile, cultori della materia. Le domande di partecipazione al corso devono essere inviate all'indirizzo mail: segreteriacentrostudivitale@gmail.com con allegato il proprio curriculum vitae. La due giorni si svolgerà nel Centro studi Edoardo Vitale di via Lanfranconi 1/7. Contatti telefonici: Linda Alfano 3397201935 e Ivano Malcotti 3483246854.

La decisione di “accompagnare” l’animale all’eutanasia rappresenta una scelta che, seppure in particolari circostanze appaia inevitabile, pone sia il veterinario sia il pet mate di fronte a riflessioni di tipo etico e a valutazioni complesse relative alla qualità della vita. Inoltre, per il proprietario questa scelta implica anche la gestione di un dolore profondo e complesso, poiché comporta non solo la separazione da un amico fedele, ma anche la responsabilità di garantire il benessere e la dignità dell'animale durante tutto il percorso di cura. Sempre più spesso il veterinario, oltre a occuparsi della specifica condizione di salute e della qualità della vita dell’animale, deve anche gestire le richieste di aiuto e di sostegno da parte delle persone che hanno con lo stesso un vincolo emotivo e affettivo significativo. Lo sviluppo di abilità capaci di sostenere e gestire un intervento professionale improntato all'empatia, alla compassione e alla responsabilità verso il dolore degli animali e delle loro famiglie assume dunque un ruolo cruciale per gli operatori che a diverso titolo si occupano dell'assistenza degli animali da compagnia che sono esposti a situazioni di sofferenza.

Il corso si propone pertanto di promuovere un approfondimento delle tematiche relative alla morte e al dolore nel mondo animale, soffermandosi anche sulle tecniche di comunicazione da utilizzare nelle situazioni di criticità e di emergenza. Ulteriori approfondimenti sono dedicati all’esame delle principali questioni etiche che si presentano nell'ambito della cura degli animali e nell'interazione con le loro famiglie, nonché all’analisi della giurisprudenza, in tema di riconoscimento del ruolo dell’animale in ambito sociale, di responsabilità professionale e di riconoscimento del danno per la perdita dolosa dell’animale domestico.

