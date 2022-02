Cane abbandonato in trasportino da gatto lungo l'argine del Polcevera

È stato abbandonato dentro a un trasportino da gatti lungo l'argine Polcevera a cento metri dal ponte San Giorgio.

Un cane di un anno e mezzo circa è stato fortunatamente notato in mezzo alla sporcizia da una donna di passaggio che ha dato l'allarme e sul posto ieri mattina, lunedì 21 febbraio, è intervenuta la Croce Gialla Soccorso animali.

I militi hanno portato il piccoletto al canile comunale Monte Contessa e dopo la quarantena messo in adozione, a meno che non si presentino i proprietari ma è soltanto una remota possibilità.

Dietro i cancelli del rifugio per cani sulle alture di Sestri Ponente, da gennaio a oggi sono già finiti 19 cani: 16 vaganti e tre rinunce. Una piaga che non cenna a diminuire in alcun periodo dell'anno.