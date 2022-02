Pescato un granchio alieno sotto la Lanterna

È originario dell'India, porta sulla schiena il disegno di una croce ed è alieno. Si tratta di un granchio ed è stato catturato da Simone Orecchia, pescatore della Cooperativa Pescatori Boccadasse, nella acque di fronte alla Lanterna, a circa 50 m di profondità, con un tramaglio per aragoste.

Il pescatore ha immediatamente notato la particolarità della cattura ed ha avvisato i biologi Fulvio Garibaldi e Luca Lanteri del Laboratorio di Biologia della Pesca, il Distav dell'università di Genova, con i quali collabora da molto tempo. Purtroppo, però, il granchio non è sopravvissuto.

Si trattava di una femmina di Charybdis feriata, chiamata dagli anglosassoni, appunto, granchio crocifisso per il disegno che porta sulla parte dorsale del carapace.

È la quarta segnalazione in Mediterraneo: la prima risale al 2004 in Spagna, in Catalogna, vicino a Barcellona; la seconda a Livorno nel 2015 e la terza ancora in Spagna, vicino a Tarragona nel 2017.

Al momento del ritrovamento, essendo l’animale ancora vivo, i biologi hanno contattato Laura Castellano, curatrice del dipartimento Mediterraneo dell’Acquario di Genova, per trasferire l’esemplare nelle vasche curatoriali e osservarne il comportamento ma l’esemplare, dopo 5 giorni, è deceduto.

Nei mari di origine è una specie che vive sia su fondali fangosi che sabbiosi, in acque costiere. I maschi possono raggiungere 1 kg di peso (le femmine fino a 400 gr) e viene attivamente pescato in India e Vietnam.

Si tratta chiaramente di una specie aliena ma, in considerazione delle catture sporadiche avvenute in un arco temporale molto lungo (circa 18 anni), si può ipotizzare che i singoli individui siano arrivati in Mediterraneo con il trasporto tramite nave.

Non essendo ancora stata segnalata la sua presenza in Mar Rosso, è improbabile che possa essere entrato attraverso il Canale di Suez, come sta accadendo negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza per molte specie di pesci e altri organismi marini, favoriti dall’innalzamento delle temperature. Quindi la sua presenza potrebbe essere messa in relazione alla globalizzazione ed intensificazione dei traffici navali.