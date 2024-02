Il ghiro che dorme nel presepe: la foto diventa virale

Un ghiro che dorme nel presepe. È la tenerissima sorpresa che i fedeli della chiesa di Torriglia hanno fatto questa mattina smontando la rappresentazione sacra. E, così, "miracoli" accadono anche dopo Natale.

Sotto a una morbida e calda coperta di muschio, giaceva addormentato il piccolo roditore in attesa della primavera.

Ma è già ora di svegliarsi invece per il ghiro che venerdì prossimo sarà portato al Centro recupero animali di Campomorone gestito dall'Enpa di Genova per essere poi liberato in natura.

Durante il lungo periodo di letargo, che va da ottobre ad aprile, il ghiro si ritira a riposare per gran parte della giornata, un periodo di riposo notevolmente prolungato rispetto ad altri animali. È durante questo tempo che inizia la stagione degli amori e degli accoppiamenti.

Il ghiro è un animale sociale che predilige la compagnia dei suoi simili. Sia durante il letargo che nel resto dell'anno, il ghiro non vive mai da solo, ma condivide i nidi arrotondati, fatti di foglie e materiali soffici, con la sua famiglia. È facile immaginare che il sonno sia stato irresistibile per queste piccole creature. Vivendo insieme, i ghiri si proteggono reciprocamente dai predatori, tra cui principalmente gufi, gatti selvatici e faine.