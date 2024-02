Valentino e Cupido, i due gattoni abbandonati dai bidoni nel giorno di San Valentino

Valentini e Cupido. Così sono stati chiamati due gattoni abbandonati a San Valentino, il giorno in cui dovrebbe trionfare l'amore. E invece sono stati lasciati davanti a dei bidoni della spazzatura a Struppa.

Spaesati, impauriti, si vede dai loro a occhi a palla che non sanno darsi una ragione di quando successo. Sarcastici i volontari del canile Monte Contessa che li hanno accolti, ormai non sanno più come diffondere il messaggio che l'abbandono è un reato, ma anche questa volta - probabilmente - i responsabili la faranno franca. (Chi avesse notato qualcosa può sempre rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare).

"Oggi è San Valentino, festa degli innamorati - si legge nel post del canile - Probabilmente qualcuno, sapendo che amiamo gli animali, stamattina ha deciso di farci questo bellissimo regalo. Li abbiamo chiamati Valentino e Cupido, sono due maschi castrati. Non potendo spedirceli tramite corriere, ha però ben pensato di mollarli dai bidoni a Struppa (tanto prima o poi Cupido sarebbe passato a recuperarli). Vi vogliamo bene...davvero".