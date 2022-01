Il cucciolo lasciato al buio in una cantina per cinque giorni

Lo hanno lasciato al buio e al freddo in una cantina per cinque giorni. Così la guardia zoofila Gianlorenzo Termanini ha trovato un cagnolino di nemmeno 50 giorni nell'entroterra genovese e dopo aver visto le condizioni in cui era tenuto lo ha sequestrato.

Denutrito e non curato potrebbe pagare le conseguenze di questo maltrattamento sulla sua salute. Venerdì 21 gennaio, nel tardo pomeriggio, la guardia ha consegnato il cucciolo alla Croce Gialla soccorso animali di Genova che lo ha portato al canile Monte Contessa.

Nel rifugio per animali il cagnolino sarà visitato dal veterinario e messo in quarantena, dopo di che inizierà in suo percorso verso un'adozione responsabile.