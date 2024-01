"Invasione" di piccioni, escrementi e degrado all'ingresso della funicolare

Troppi piccioni, con i relativi disagi del caso tra cui guano e sporcizia, all'ingresso della funicolare Portello/Sant'Anna, in piazza Portello. A far notare il problema in consiglio comunale è Valeriano Vacalabre (FdI) che ha chiesto all'amministrazione di prendere provvedimenti per risolvere i problemi di mancanza di pulizia e igiene.

"Si può - ha chiesto - procedere a un intervento di attenuazione del fenomeno, con un controllo del numero dei volatili presenti e volteggianti sulle teste dei passanti? Bisogna trovare una soluzione per questa situazione di degrado che potrebbe portare anche alla proliferazione di infestazioni da parassiti e malattie. Occorre salvaguardare la vivibilità e la sicurezza, anche sotto l’aspetto sanitario, del quartiere e di chi si trova ad attraversarlo per usufruire dei mezzi di pubblica utilità".

Il problema è particolare anche perché il Comune si è trovato di fronte a una proprietà privata e spesso non manca chi nutre i piccioni, creando vere e proprie concentrazioni in zona. "La polizia locale - ha detto l'assessore all'Ambiente Campora - si sta attivando per procedere a eventuali sanzioni e per mettere in atto tutto ciò che è possibile fare come ad esempio, potrebbe essere d’aiuto, dare mangime che limiti la fertilità. Ma essendo aree di natura privata, non possiamo intervenire direttamente".